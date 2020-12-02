В Роскачестве назвали марку сливочного масла, содержащего дрожжи и плесень

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Роскачество протестировало семь торговых марок сливочного масла с жирностью 82,5 процента. Одну из них эксперты признали небезопасной из-за содержания дрожжей и плесени.

Ранее аналогичные исследования проводились в 2016 и 2020 годах. В рамках первого было проверено 64 торговые марки и выявлено массовое нарушение по микробиологическим показателям. Объектом новой проверки стала продукция 10 марок, в результате нарушений и фальсификаций обнаружено не было.

В 2020 же году в Роскачестве протестировали сливочное масло марок «Село Зеленое», «Простоквашино», «Избенка», «Коровка из Кореновки», «Рузское молоко», «Радость вкуса» и «Из Вологды». Критериями проверки были вкус, запах, цвет продукции, а также наличие токсичных элементов и патогенов.

В масле «Избенка» содержание дрожжей и плесеней было превышено, что может объясняться санитарными условиями на производстве или нарушением режима хранения и перевозки товара.

— Масло, как правило, негерметично упаковано в пергамент или фольгу. Кроме того, такая упаковка легко нарушается. При нарушении температурных режимов хранения в торговле (заморозка/разморозка) образуется влага — плазма сливочного масла. Плазма по составу очень похожа на молочную сыворотку и является хорошей средой для развития дрожжей и плесеней, — отметила кандидат технических наук, руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

В масле остальных торговых марок опасных микроорганизмов не обнаружили. В целом вся продукция изготовлена без добавления растительных жиров, ее жирность соответствовала указанному на упаковке значению. Консервантов и красителей, а также нарушений термоустойчивости и фактической массы выявлено не было.

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