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Специалист Роскачества дала совет, как опознать опасную воду в бутылках
Фото: pixabay.com

Специалист Роскачества дала совет, как опознать опасную воду в бутылках

Юлия Курганова

Товары

Бутилированной воды с каждым годом продается все больше, но увеличивается и количество подделок. Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, как их распознать.

— Прежде всего, не следует пить воду с нехарактерным цветом и неприятным запахом. Скорее всего, такая вода испортилась и в ней превышено содержание микроорганизмов, что может вызвать болезни ЖКТ, — сообщила она.

Она отметила, что сигналом насторожиться является негерметично закрытая бутылка. Также важен материал, из которого она изготовлена, и даже цвет. Самой безопасной тарой считается темная стеклянная бутылка. Из полимерной упаковки в воду при нагревании могут попасть вредные соединения, а в светлом стекле она на солнце может «зацвести».

Саратцева добавила, что бывает и просто бесполезная вода, когда производитель пытается ввести в заблуждение покупателя по поводу ее свойств. Так, маркировка должна содержать слово «природная» — оно регулируется законом. В противном случае возможна попытка обмана.

Кроме того, специалист сообщила, что на информационном ресурсе Росаккредитации можно найти декларацию на питьевую воду — если она есть, то скорее всего, товар не является подделкой. А на некоторые виды воды, например, минеральную и лечебную, нужен сертификат ЕАЭС, передает агентство «Прайм».

Читайте также: Специалисты Роскачества проверили более 200 марок упакованной питьевой воды

питьевая водасоветы специалистовРоскачество
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