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Специалисты Роскачества проверили более 200 марок упакованной питьевой воды
Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества проверили более 200 марок упакованной питьевой воды

Виктория Родимкина

Потребление

Роскачество завершило исследование, в рамках которого специалисты проверили более 200 торговых марок упакованной питьевой воды. Об этом рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов в среду, 25 ноября.

Во время выступления на парламентских слушаниях «О мерах по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» Максим Протасов представил основные выводы исследования упакованной питьевой воды.

— Исследование рынка упакованной питьевой воды охватило более 200 торговых марок, которые занимают более 68 процентов рынка минеральной лечебной и почти 85 процентов прочей питьевой воды, — сказал руководитель Роскачества.

Он отметил, что после проверки стали видны пробелы правового регулирования, позволяющие производить фальсификат.

Так, большая часть образцов воды содержала маркировку о природном происхождении воды. Однако, по словам Максима Протасова, проверить ее достоверность на сегодняшний день невозможно из-за отсутствия подходящих методов.

Также производители могут использовать «маркетинговые уловки», так как торговые марки и знаки не регулируются Техническим регламентом для обработанной питьевой воды.

Глава Роскачества отметил, что подробные итоги исследования будут оглашены на ближайшем заседании Госкомиссии.

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