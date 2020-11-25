Специалисты Роскачества проверили более 200 марок упакованной питьевой воды
Роскачество завершило исследование, в рамках которого специалисты проверили более 200 торговых марок упакованной питьевой воды. Об этом рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов в среду, 25 ноября.
Во время выступления на парламентских слушаниях «О мерах по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» Максим Протасов представил основные выводы исследования упакованной питьевой воды.
— Исследование рынка упакованной питьевой воды охватило более 200 торговых марок, которые занимают более 68 процентов рынка минеральной лечебной и почти 85 процентов прочей питьевой воды, — сказал руководитель Роскачества.
Он отметил, что после проверки стали видны пробелы правового регулирования, позволяющие производить фальсификат.
Так, большая часть образцов воды содержала маркировку о природном происхождении воды. Однако, по словам Максима Протасова, проверить ее достоверность на сегодняшний день невозможно из-за отсутствия подходящих методов.
Также производители могут использовать «маркетинговые уловки», так как торговые марки и знаки не регулируются Техническим регламентом для обработанной питьевой воды.
Глава Роскачества отметил, что подробные итоги исследования будут оглашены на ближайшем заседании Госкомиссии.
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