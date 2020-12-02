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Разведка США исследует данные о геолокации с территории России, Китая и других стран
Фото: pixabay.com

Разведка США исследует данные о геолокации с территории России, Китая и других стран

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Разведка США планирует отслеживать данные геолокации, полученные на территории России, Китая и ряда других стран. С помощью этих сведений эксперты хотят выявлять контрабанду и прочие нарушения законодательства, говорится в проекте американского Национального агентства геопространственной разведки (NGA).

— Национальное агентство геопространственной разведки нуждается в мониторинге и исследовании примерной геолокации и метаданных РЭС (радиоэлектронных средств) на предмет важных сигналов посредством всемирной подписки на существующий массив данных, который охватывает Китай, Россию, Центральную Америку и северную часть Южной Америки, но не ограничивается ими, — приводит RT выдержку из запроса на оказание соответствующих услуг.

Ведомство хочет найти способы для «легкого» сбора информации о судах, их прошлых маршрутах и местонахождении. Ценность этих сведений состоит в том, что с их помощью можно будет вскрывать факты нелегальной деятельности, в том числе наличия возможных разведывательных платформ, контрабанды и нарушения режима санкций.

Согласно документу, миссия данного проекта — задействовать глобальные массивы данных коммерческой отрасли, которая пользуется методами автоматического обнаружения и оценки геолокации, в том числе с помощью космических радаров, чтобы повысить эффективность NGA.

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