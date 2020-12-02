За прошлую неделю коронавирусом заболели почти четыре миллиона человек в мире

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За прошедшую неделю число случаев коронавируса выросло почти на четыре миллиона. Об этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду, 2 декабря.

По состоянию на 29 ноября в мире зарегистрировали свыше 61,8 миллиона случаев инфицирования COVID-19. За неделю прирост составил 3 935 330 случаев. Как уточняет ВОЗ, общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, превысило 1,4 миллиона (плюс 69 тысяч за неделю).

Ранее Минздрав РФ назвал регионы с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу.

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