Нарышкин рассказал, что спасло российскую внешнюю разведку в 1991 году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В 1991 году российскую внешнюю разведку спасло то, что ее возглавил Евгений Примаков. Об этом действующий глава СВР Сергей Нарышкин заявил в интервью «Историку». Декабрьский номер этого журнала посвящен предстоящему столетию ведомства.

По словам Нарышкина, в начале 90-х годов в стране «нашлись горячие головы», которые неправильно интерпретировали геополитические перемены. Эти лица утверждали, что во внешней разведке больше якобы нет нужды, а потому ее можно расформировать.

— Большинство моих коллег считает, что назначение Евгения Максимовича Примакова на должность директора СВР России, его авторитет и глубокое понимание стоящих перед разведкой задач воспрепятствовали такому ходу событий, — пояснил глава СВР.

Ранее Нарышкин обвинил Запад в попытках сорвать договоренности по Карабаху.

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