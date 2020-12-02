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У главы Счетной палаты Алексея Кудрина выявили коронавирус
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

У главы Счетной палаты Алексея Кудрина выявили коронавирус

Ростислав Зубков

Общество

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заболел коронавирусом. Об этом он сообщил сам в социальных сетях.

По словам председателя СП, заболевание «пока проходит сносно».

— Самоизолируюсь и лечусь, — добавил он в своем Twitter-аккаунте.

Кудрин призвал граждан беречь свое здоровье.

Недавно стало известно, что депутат Госдумы Федот Тумусов заболел ковидом.

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Алексей КудринСчетная палата РФкоронавирус
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