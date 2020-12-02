Оборот наличных денег в России сократился впервые с начала пандемии

Фото: АГН «Москва»

Приток наличных денег сменился их изъятием в конце осени 2020 года. Об этом РБК пишет в среду, 2 декабря, со ссылкой на данные Центробанка.

По информации издания, до ноября оборот налички рос непрерывно в течение девяти месяцев. Более того, темпы роста устанавливали рекорды в самые кризисные времена: за одни только март и апрель на руки граждан и бизнеса поступило более 1,2 триллиона рублей. С начала года объем наличных увеличился в обращении на 21 процент и превысил 12,8 триллиона рублей на 1 октября.

Согласно статистике Банка России, в марте после обвала рубля и первых ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса, россияне забирали накопления из банков. Часть из них в итоге превратилась в наличные средства.

Помимо этого, спрос на наличку поднялся и среди представителей бизнеса. Так, доля «серого» сектора в экономике выросла: в апреле — июне предприятия не раскрыли примерно восемь процентов от своей прибыли.

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