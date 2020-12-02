Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Оборот наличных денег в России сократился впервые с начала пандемии
Фото: АГН «Москва»

Оборот наличных денег в России сократился впервые с начала пандемии

Ростислав Зубков

Финансы

Приток наличных денег сменился их изъятием в конце осени 2020 года. Об этом РБК пишет в среду, 2 декабря, со ссылкой на данные Центробанка.

По информации издания, до ноября оборот налички рос непрерывно в течение девяти месяцев. Более того, темпы роста устанавливали рекорды в самые кризисные времена: за одни только март и апрель на руки граждан и бизнеса поступило более 1,2 триллиона рублей. С начала года объем наличных увеличился в обращении на 21 процент и превысил 12,8 триллиона рублей на 1 октября.

Согласно статистике Банка России, в марте после обвала рубля и первых ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса, россияне забирали накопления из банков. Часть из них в итоге превратилась в наличные средства.

Помимо этого, спрос на наличку поднялся и среди представителей бизнеса. Так, доля «серого» сектора в экономике выросла: в апреле — июне предприятия не раскрыли примерно восемь процентов от своей прибыли.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Экономист назвал сроки перехода России на полный безнал

наличные деньгипандемияРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Алексей Тарасов
Алексей Тарасов

Хоккей закаляет характер

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как побеждать в себе зависть

Все мнения
О проекте