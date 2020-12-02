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За сутки медики госпитализировали 1570 москвичей с коронавирусом
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

За сутки медики госпитализировали 1570 москвичей с коронавирусом

Вероника Кузьминова

Здоровье

За последние 24 часа в столичные больницы попали 1570 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в среду, 2 декабря, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

— В столице подтвержден 5191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1570 пациентов с COVID-19, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

За сутки медики госпитализировали 1570 москвичей с коронавирусомФото: Оперштаб

Из числа новых случаев большую часть — 41 процент — составляют люди от 18 до 45 лет. Процент заболевших в возрасте от 46 до 65 лет равен 33. Люди старше 65 лет, входящие в группу риска, составляют 16 процентов от общего числа новых случаев, дети — почти девять процентов. Уточняется, что к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 425 человек.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что наиболее серьезная ситуация с коронавирусной инфекцией наблюдается в Калининградской области и Санкт-Петербурге. При этом менее пяти процентов свободного коечного фонда осталось в 17 регионах страны.

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