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Звезда фильма «Начало» Эллен Пейдж объявила себя трансгендером
Фото: TASS / Zuma

Звезда фильма «Начало» Эллен Пейдж объявила себя трансгендером

Захар Чайченко

Звезды

Американская актриса Эллен Пейдж, ставшая популярной после выхода фильма «Джуно», сделала каминг-аут, объявив себя трансгендером. Она попросила отныне использовать в отношении себя местоимения «он», «они», а также называть ее по имени Элиот.

— Я счастлив, что пишу это. Счастлив быть здесь, — указано в сообщении Пейдж, опубликованном в Twitter-аккаунте.

Помимо этого, звезда добавила, что боится агрессии в отношении людей, которые поменяли пол.

Напомним, Эллен Пейдж наиболее известна по ролям в супергеройском фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего», картине Кристофера Нолана «Начало». Также актриса приняла участие в создании видеоигры «Beyond: Two Souls».

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