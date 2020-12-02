Звезда фильма «Начало» Эллен Пейдж объявила себя трансгендером

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Американская актриса Эллен Пейдж, ставшая популярной после выхода фильма «Джуно», сделала каминг-аут, объявив себя трансгендером. Она попросила отныне использовать в отношении себя местоимения «он», «они», а также называть ее по имени Элиот.

— Я счастлив, что пишу это. Счастлив быть здесь, — указано в сообщении Пейдж, опубликованном в Twitter-аккаунте.

Помимо этого, звезда добавила, что боится агрессии в отношении людей, которые поменяли пол.

Thank you for the love and the life saving work you do! @TransLifeline https://t.co/5siMDl7wG1 — Elliot Page (@TheElliotPage) December 2, 2020

Напомним, Эллен Пейдж наиболее известна по ролям в супергеройском фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего», картине Кристофера Нолана «Начало». Также актриса приняла участие в создании видеоигры «Beyond: Two Souls».

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