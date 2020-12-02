Эксперт рассказал, как избежать вирусных заболеваний с помощью закаливания

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Бондарев заявил, что регулярное закаливание холодной водой является эффективным способом профилактики вирусных инфекций.

По словам медика, обливание холодной водой способно улучшить кровоток в мышцах и активизировать иммунитет. Но подходить к этой процедуре нужно ответственно и постепенно.

— Готовиться к минимальным температурам следует на протяжении шести месяцев. Советую разбить данный период на равные промежутки с постепенным снижением температуры воды — от 22 градусов тепла в первые дни закаливания до 5 градусов тепла в конце шестого месяца. Воздействия должны быть краткосрочными и достаточно регулярными — как минимум два-три раза в неделю, — рассказал Сергей Бондарев агентству городских новостей «Москва».

Отмечается, что обливание холодной водой без подготовки введет организм и глубокий стресс и способно обострить хронические заболевания.

— Температура окружающего воздуха для подготовленного человека не должна превышать температуру небольшого мороза — порядка 2-3 градусов, и даже к ней человек должен подходить постепенно, — уточнил профессор.

Для того, чтобы избежать переохлаждения, после процедуры следует тщательно вытереться и без промедлений последовать в теплое помещение. Бондарев предупредил, что желающие приступить к закаливанию должны обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, поскольку этот метод имеет ряд противопоказаний. Среди них — неврологические расстройства, предрасположенность к судорогам, хронические заболевания легких, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.

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