Песков назвал приоритет в вопросе вакцинации от коронавируса в России
В вопросе вакцинации от коронавируса для властей приоритетным является обеспечение граждан лекарством. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, 2 декабря, общаясь с журналистами.
— Абсолютный приоритет — это, естественно, россияне и внутреннее производство, — приводит РИА Новости его слова.
Представитель Кремля уточнил, что выпуск препарата против COVID-19 уже организуется. Производство российской вакцины в первую очередь будет нацелено на удовлетворение нужд соотечественников, подчеркнул Песков.
При этом ранее стало известно, что вакцину «Спутник V» презентуют в ООН.
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