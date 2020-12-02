Песков назвал приоритет в вопросе вакцинации от коронавируса в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В вопросе вакцинации от коронавируса для властей приоритетным является обеспечение граждан лекарством. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, 2 декабря, общаясь с журналистами.

— Абсолютный приоритет — это, естественно, россияне и внутреннее производство, — приводит РИА Новости его слова.

Представитель Кремля уточнил, что выпуск препарата против COVID-19 уже организуется. Производство российской вакцины в первую очередь будет нацелено на удовлетворение нужд соотечественников, подчеркнул Песков.

При этом ранее стало известно, что вакцину «Спутник V» презентуют в ООН.

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