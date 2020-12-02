Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 810 пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке. Об этом в среду, 2 декабря, рассказал главный врач медучреждения Денис Проценко.

— В ГКБ 40 (Коммунарка) находятся на лечении 815 пациентов, из них в отделении реанимации и интенсивной терапии — 240, — отметил специалист.

Из них искусственная вентиляция легких потребовалась 71 человеку, неинвазивная вентиляция легких — 12 пациентам, HFO2 — 39, экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) — двоим.

Всего за минувшие сутки в больницу доставили 93 пациента, 102 выписали, 15 человек скончались.

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