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Дочь Анастасии Заворотнюк планирует начать самостоятельную жизнь
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк планирует начать самостоятельную жизнь

Захар Чайченко

Звезды

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова в ближайшем времени будет жить одна. По данным СМИ, ремонт в столичной квартире девушки подошел к концу.

Апартаменты наследницы актрисы не отличаются роскошью и богатством, однако для молодой девушки это как раз то, что нужно, передает журнал «Собеседник». В будущей квартире 24-летней девушки разместились спальня и гостиная, совмещенные с кухней, а также вместительная ванная.

Кроме того, Стрюкова утверждает, что процесс ремонта проходил под ее чутким руководством. Анна сама выбирала подходящий дизайн помещений, при этом отдав предпочтение более светлым тонам — так кажется, что места в квартире гораздо больше.

По словам дочери Заворотнюк, она уже успела обзавестись новой стиральной машинкой, кухонным гарнитуром и телевизором, тем не менее мебель девушка пока что решила не покупать.

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