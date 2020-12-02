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Число пострадавших при наезде на людей в немецком Трире увеличилось до 18
Фото: YouTube.com/ Alina Miler

Число пострадавших при наезде на людей в немецком Трире увеличилось до 18

Виктория Родимкина

Происшествия

Количество людей, которые пострадали в результате наезда автомобиля на людей в пешеходной зоне немецкого города Трира, увеличилось до 18. Об этом рассказал старший прокурор города Петер Фрицен в среду, 2 декабря.

— На последний момент известно о 18 пострадавших, — цитирует его ТАСС.

Наезд на людей произошел 1 декабря. Сообщалось о 15 пострадавших, при этом уточнялось, что некоторые из них были госпитализированы с тяжелыми травмами. Водителя задержала полиция.

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