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Беглов призвал жителей Петербурга избегать людных мест
Фото: gov.spb.ru / Администрация Санкт-Петербурга

Беглов призвал жителей Петербурга избегать людных мест

Виктория Родимкина

Здоровье

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан не посещать людные места без острой необходимости в условиях ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 2 декабря.

Губернатор отметил, что «койки и врачи не бесконечны».

— Если нет острой необходимости, не стоит посещать людные места. Койки и врачи не бесконечны. Хочу обратиться к каждому: берегите себя и своих близких, — сказал Александр Беглов, уточнив, что эпидемия является общей ответственностью и заботой.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры личной эпидбезопасности — носить маски, перчатки и следить за социальной дистанцией.

— Это наша новая реальность, — добавил он.

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Санкт-ПетербургАлександр Бегловкоронавирус
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