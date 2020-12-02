Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Курс евро вырос до 91,2 рубля, курс доллара снизился до 75,6 рубля
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Курс евро вырос до 91,2 рубля, курс доллара снизился до 75,6 рубля

Виктория Родимкина

Экономика

Курс евро расчетами «завтра» в среду, 2 декабря, на Московской бирже вырос на 17,9 копейки, курс доллара снизился на 39,38 копейки.

По данным на 19:00 по московскому времени, курс евро составил 91,2271 рубля, курс доллара уменьшился до 75,596 рубля.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 по Москве. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 или 19:00.

Ранее эксперты спрогнозировали восстановление мировой экономики к концу 2021 года.

Читайте также: «Доллар по 200 рублей»: названы последствия падения спроса на нефть

курс евророссийская валютарубль доллар
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Владимир Урин
Владимир Урин

Самое главное — сыграть спектакль

Все мнения
О проекте