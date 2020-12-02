Курс евро вырос до 91,2 рубля, курс доллара снизился до 75,6 рубля

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Курс евро расчетами «завтра» в среду, 2 декабря, на Московской бирже вырос на 17,9 копейки, курс доллара снизился на 39,38 копейки.

По данным на 19:00 по московскому времени, курс евро составил 91,2271 рубля, курс доллара уменьшился до 75,596 рубля.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 по Москве. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 или 19:00.

Ранее эксперты спрогнозировали восстановление мировой экономики к концу 2021 года.

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