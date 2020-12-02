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Почти 60 процентов стеклоомывающей жидкости изъяли из продажи с начала года
Фото: «Вечерняя Москва»

Почти 60 процентов стеклоомывающей жидкости изъяли из продажи с начала года

Юлия Захарова

Общество

Почти 60 процентов проверенной стеклоомывающей жидкости изъяли из продажи с начала года. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в главном управлении Роспотребнадзора по Москве.

Как уточняется, в продукции содержалось смертельно опасное вещество — метанол. Всего было исследовано почти 540 литров жидкости.

— 58 процентов жидкости не соответствовало единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по содержанию в своем составе метанола, — отметили в надзорном ведомстве.

Так, специалисты не допустили до реализации более 258 тысяч литров «незамерзайки».

В отношении фирм и индивидуальных предпринимателей вынесли 33 постановления об административном правонарушении, на них наложено свыше четырех миллионов рублей штрафов.

В ноябре изъяли 65 процентов проверенной продукции, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

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Роспотребнадзорпроверканезамерзайка
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