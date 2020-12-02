Около 450 тысяч человек могут умереть от коронавируса в США к февралю

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Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что к февралю следующего года от коронавируса в США могут умереть 450 тысяч человек.

По его словам, в больницах Америки в палатах интенсивной терапии и на вентиляции легких на сегодняшний день находятся свыше 90 тысяч человек, тогда как весной этот показатель составлял 20-30 тысяч человек.

— К сожалению, к февралю около 450 тысяч американцев могут умереть от коронавируса, — сказал Роберт Редфилд.

Он отметил, что в США наблюдается рост смертности от COVID-19. Этот показатель может составлять от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи человек в день.

Кроме того, специалист добавил, что в «красной зоне» находятся штаты Индиана, Пенсильвания, Огайо, Калифорния, Орегон, Вашингтон, а также некоторые штаты Среднего Запада и Юга Америки, передает ТАСС.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 13,7 миллиона случаев коронавируса, скончались свыше 270,6 тысячи человек.

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