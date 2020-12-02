Более 16,1 тысячи случаев коронавируса выявили в Британии за сутки

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за прошлые сутки составило 16 170. Об этом сообщил минздрав страны в среду, 2 декабря.

Кроме того, стало известно, что умерли от коронавируса 648 человек за сутки.

По данным на 1 декабря, в Британии было выявлено 13 430 человек, скончались от инфекции 603 пациента.

Всего в стране за все время пандемии COVID-19 подтвердился у 1 659 256 человек, число летальных случаев достигло 59 699.

В среду в Англии закончился национальный карантин, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ослабят карантинные меры в рождественские праздники.

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