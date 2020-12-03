Названы главные страхи россиян в 2020 году

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россияне назвали свои главные страхи в 2020 году. Среди них есть опасения роста социальной несправедливости и снижения доходов. Результаты опроса опубликована на сайте ВЦИОМ.

Так, ключевыми страхами россиян стали опасения роста социальной несправедливости (70 процентов), снижения доходов (68 процентов) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67 процентов).

Специалисты отметили, что об уменьшении доходов граждане чаще всего переживали в апреле этого года (72 процента). Страх возможной потери работы достиг максимума в мае 2020 года (48 процента). Также в марте переживания за то, что не будет оказана бесплатная медицинская помощь, достигли минимума (42 процентов).

Меньше всего россияне беспокоятся за беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти (35 процентов), разгул преступности (33 процента) и обострение конфликтов между Россией и другими странами (27 процентов).

В исследовании 30 октября участвовали 1,6 тысячи жителей России в возрасте от 18 лет. Методом опроса было телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

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