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Банки уволят рекордное число сотрудников
Фото: pixabay.com

Банки уволят рекордное число сотрудников

Юлия Курганова

Рынок труда

Банки по всему миру сообщили о рекордном за пять лет сокращении рабочих мест, так как пандемия COVID-19 усиливает кризис отрасли. Об этом в четверг, 3 декабря, пишет портал Bloomberg.

Нидерландский ABN Amro Bank NV и испанский Banco de Sabadell SA планируют сократить 4600 сотрудников. Общее число запланированных увольнений достигло 85,54 тысячи. Это является самым большим показателем с 2015 года — тогда 91 448 человек лишились работы.

Отмечается, что банки сталкиваются с рекордно низкими процентными ставками. У кредитных организаций в Европе возникает дополнительная проблема, которая связана с более жесткой охраной труда, чем в других частях мира.

Уточняется, что сокращения будут продолжаться в течение нескольких лет.

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