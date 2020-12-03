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СМИ: В московской больнице произошел пожар
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

СМИ: В московской больнице произошел пожар

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Дурова, 26с1 Карта всех событий

Пожар начался в больнице на третьем этаже в центре столицы. Сейчас из здания эвакуируют людей. Об этом ТАСС в четверг, 3 декабря, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что больница расположена на улице Дурова, 26. Пожар происходит на третьем этаже, его площадь составляет 30 квадратных метров.

Данный корпус находится на реконструкции. Количество эвакуированных людей уточняется.

Ранее сообщалось, что пожар в коллекторе на севере столицы ликвидировали. Никто не пострадал.

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