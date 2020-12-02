Пожар в коллекторе на севере столицы ликвидировали
Пожар в коллекторе на севере столицы потушили. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
— Пожар ликвидирован. Без пострадавших, — отметил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что пожарные локализовали возгорание в коллекторе на севере Москвы. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание в силовом кабеле. Информации о пострадавших нет.
Напомним, возгорание произошло по адресу Ленинградский проспект, 33а. На место прибыли московские аварийные службы, а также заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия. Также было восстановлено электроснабжение 460 человек, отключенных из-за задымления.
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