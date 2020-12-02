Превышения ПДК вредных веществ в воздухе при пожаре в Москве не выявлено

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Россия, Москва, Ленинградский проспект, 33А Карта всех событий

Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе при пожаре на севере столицы не выявлено. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

— Лабораторией Главного управления МЧС России по Москве в районе Ленинградского проспекта взяты пробы воздуха. По результатам проверок ПДК вредных примесей не превышено, — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что пожарные локализовали возгорание в коллекторе на севере Москвы. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание в силовом кабеле. Информации о пострадавших нет.

Напомним, возгорание произошло по адресу Ленинградский проспект, 33а. На место прибыли московские аварийные службы, а также заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия. Также было восстановлено электроснабжение у 460 человек, отключенных из-за задымления.

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