Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 33А Карта всех событий

Пожарные локализовали возгорание в коллекторе на севере Москвы. Об этом в среду, 2 декабря, рассказали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание в силовом кабеле. Информации о пострадавших нет, сообщает Интерфакс.

Напомним, возгорание произошло по адресу Ленинградский проспект, 33а. На место прибыли московские аварийные службы, а также заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия. Также было восстановлено электроснабжение 460 человек, отключенных из-за задымления.

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