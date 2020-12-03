СМИ: один человек погиб при пожаре в московской больнице

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Россия, Москва, улица Дурова, 26с1 Карта всех событий

Пожар произошел в больнице на третьем этаже в центре столицы, из здания эвакуировали 20 человек. При этом один человек погиб, а еще один пострадал. Об этом ТАСС в четверг, 3 декабря, сообщил источник в экстренных службах.

— В данный момент из горящей больницы спасены порядка 20 человек — это рабочие, которые проводили реконструкцию корпуса, — сказал собеседник агентства.

Также он сообщил, что при пожаре погиб один человек и один пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар случился в медучреждении, расположенном на улице Дурова, 26. Открытое горение произошло на третьем этаже. Площадь составляет 30 квадратных метров.

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