Роспотребнадзор призвал не использовать шарфы вместо масок

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Использовать шарфы вместо масок нельзя. Также маски необходимо носить правильно, иначе они не смогут защитить от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, медицинские маски эффективны для защиты от COVID-19 при правильном использовании. Так, они должны плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот. Надевать их нужно чистыми руками, а носить можно ограниченное количество времени — примерно два — три часа.

— Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, маски нужно носить обязательно. Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может. Маски – это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком, — цитирует Лебедева РИА Новости.

Он также добавил, что снимать маску нужно за веревочки, фиксирующие ее на ушах, необходимо стараться не прикасаться к наружной и внутренней поверхностям маски. Если такое произошло, то после этого руки стоит помыть с мылом или использовать антисептик.

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