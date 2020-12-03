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Роспотребнадзор призвал не использовать шарфы вместо масок
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор призвал не использовать шарфы вместо масок

Юлия Ямпольская

Здоровье

Использовать шарфы вместо масок нельзя. Также маски необходимо носить правильно, иначе они не смогут защитить от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, медицинские маски эффективны для защиты от COVID-19 при правильном использовании. Так, они должны плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот. Надевать их нужно чистыми руками, а носить можно ограниченное количество времени — примерно два — три часа.

— Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, маски нужно носить обязательно. Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может. Маски – это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком, — цитирует Лебедева РИА Новости.

Он также добавил, что снимать маску нужно за веревочки, фиксирующие ее на ушах, необходимо стараться не прикасаться к наружной и внутренней поверхностям маски. Если такое произошло, то после этого руки стоит помыть с мылом или использовать антисептик.

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