Перечислены шесть способов избежать перегрева ноутбука

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Названы шесть способов, как можно избежать перегрева ноутбука. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает здание Business Insider.

Отмечается, что для этого не стоит блокировать вентиляционные отверстия устройства, иначе воздух внутри не сможет циркулировать. Также не следует оставлять много свободного пространства вокруг них, лучше класть ноутбук в рабочем состоянии на твердую поверхность.

Кроме того, стоит использовать специальную охлаждающую подставку, которая будет выполнять роль внешнего вентилятора.

Третий способ — не использовать программы, которые слишком сильно нагружают устройство. Следующий совет — нужно постоянно чистить вентиляторы, а также вентиляционные отверстия ноутбука. Пыль может блокировать воздушные потоки внутри устройств, из-за чего ноутбук может перегреться.

Также при необходимости следует изменить настройки производительности ноутбука для того, чтобы снизить нагрузку на компоненты устройства. И наконец, последним и самым простым способом является выключение компьютера на некоторое время, чтобы дать ему остыть.

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