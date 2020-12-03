Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Перечислены шесть способов избежать перегрева ноутбука
Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Перечислены шесть способов избежать перегрева ноутбука

Юлия Ямпольская

Технологии

Названы шесть способов, как можно избежать перегрева ноутбука. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает здание Business Insider.

Отмечается, что для этого не стоит блокировать вентиляционные отверстия устройства, иначе воздух внутри не сможет циркулировать. Также не следует оставлять много свободного пространства вокруг них, лучше класть ноутбук в рабочем состоянии на твердую поверхность.

Кроме того, стоит использовать специальную охлаждающую подставку, которая будет выполнять роль внешнего вентилятора.

Третий способ — не использовать программы, которые слишком сильно нагружают устройство. Следующий совет — нужно постоянно чистить вентиляторы, а также вентиляционные отверстия ноутбука. Пыль может блокировать воздушные потоки внутри устройств, из-за чего ноутбук может перегреться.

Также при необходимости следует изменить настройки производительности ноутбука для того, чтобы снизить нагрузку на компоненты устройства. И наконец, последним и самым простым способом является выключение компьютера на некоторое время, чтобы дать ему остыть.

Читайте также: Врач дал советы, как сохранить осанку на удаленке

техниканоутбукиработоспособность компьютеров
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Владимир Урин
Владимир Урин

Самое главное — сыграть спектакль

Все мнения
О проекте