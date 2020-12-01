Врач дал советы, как сохранить осанку на удаленке

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Хорошую осанку на удаленной работе помогут сохранить коврик для мыши и подкладка под запястье, для здоровой спины совсем не обязательно покупать специализированную дорогую мебель. Об этом заявил медицинский директор сети клиник «Семейная» и невролог «СберЗдоровья» Павел Бранд во вторник, 1 декабря.

В России на сегодняшний день дистанционно трудятся около 3,7 миллиона человек.

По словам эксперта, постоянное сидение за компьютером в одной позе или неправильная поза могут вызвать боль в пояснице, шейном отделе позвоночника, а также синдром запястного канала, который сопровождается покалыванием в руке.

— Один из факторов, которые могут повлиять на возникновение этого синдрома, — монотонная работа, требующая постоянных сгибательно-разгибательных движений кисти, в том числе — работа с компьютерной мышью и клавиатурой, — сказал Павел Бранд.

Врач пояснил, что для работы за компьютером нужно купить специальный коврик для мыши с подушкой под запястье, а также подкладку под запястья для клавиатуры. Кроме того, не помешает и специальный офисный стул, который может регулироваться по высоте. Монитор должен быть расположен на уровне глаз. Для этого можно использовать специальную подставку под ноутбук.

Помимо этого, каждый час нужно делать перерыв на 5–10-минутную разминку, передает слова невролога РИА Новости.

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