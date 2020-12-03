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СМИ: Пожар в больнице Москвы произошел из-за неправильного обращения с огнем
Фото: АГН «Москва» / МЧС РФ

СМИ: Пожар в больнице Москвы произошел из-за неправильного обращения с огнем

Вероника Кузьминова

Происшествия
улица Дурова, МоскваКарта всех событий

Пожар в корпусе больницы в центре Москвы, в результате которого погибли два человека, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Вероятнее всего, пожар в реконструируемом корпусе больницы произошел в результате неосторожного обращения с огнем, — уточнил собеседника агентства.

Уточняется, что также рассматриваются другие версии. Среди них — неисправность электрических обогревательных приборов.

Ранее сообщалось, что на улице Дурова, 26, загорелось здание больницы. Из здания эвакуировали более 20 человек. В результате данного инцидента погибли два человека.

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