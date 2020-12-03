Число жертв при пожаре в московской больнице возросло до двух

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Дурова, 26с5 Карта всех событий

Пожар произошел в больнице в центре столицы, из здания эвакуировали более 20 человек. В результате погибли два человека. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

В 04:50 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре по улице Дурова, 26, строение 5.

Открытое горение было на третьем этаже в административном здании, которое находилось на реконструкции. В ходе тушения пожара были спасены 27 человек (рабочих).

В 06:03 пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что по улице Дурова, 26 загорелось здание больницы. В ходе тушения пожара были спасены 23 человека (рабочие), одному потребовалась помощь врачей, один человек погиб.

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