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Пожар в больнице в центре Москвы потушили на площади 100 «квадратов»
Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Пожар в больнице в центре Москвы потушили на площади 100 «квадратов»

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Дурова, 26с1 Карта всех событий

Пожар в закрытом на реконструкцию административном здании в центре столицы потушили на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Москве в четверг, 3 декабря.

— Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в здании горели строительные конструкции и бытовки, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по улице Дурова, 26 загорелось здание больницы. В ходе тушения пожара были спасены 23 человека (рабочие), одному потребовалась помощь врачей, один человек погиб.

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