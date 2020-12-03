В Госдуме предложили уголовное наказание за продажу «веселящего газа»

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты Государственной думы РФ предложили ввести уголовную ответственность и запрет на продажу «веселящего газа». Отмечается, что его употребление может привести к необратимым последствиям. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщают «Известия».

По словам авторов законопроекта, разработку документа ведут с 2017 года, но пока никаких решений не было принято. Как уточнила один из парламентариев Наталья Костенко, в 2018 году была внесена первая редакция законопроекта, которую правительство рекомендовало доработать. На данный момент на новую редакцию документа авторы получили положительный отзыв.

Депутат отметила, что отдельно в Госдуму внесут поправки о введении уголовной ответственности за продажу и распространение «веселящего газа». Она добавила, что его можно приравнять к легкому наркотику.

— Очевидно, что такой запрет необходимо вводить, тем более что газ может привести к смерти человека, — пояснил другой автор законопроекта, депутат Госдумы Александр Ищенко.

Ранее в нижней палате парламента предложили снизить стоимость обучения в вузах из-за дистанционки.

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