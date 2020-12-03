СК начал проверку после гибели людей во время пожара в столичной больнице

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Дурова Карта всех событий

Доследственная проверка организована по факту пожара, который произошел в закрытом на ремонт корпусе больницы на улице Дурова в столице. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве в четверг, 3 декабря.

— В результате пожара скончались два рабочих, проводивших реконструкцию... В настоящее время следователи работают на месте происшествия. В рамках проверки будут проведены необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — говорится на сайте СК.

Уточняется, что по результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что на улице Дурова, 26, загорелось здание больницы. Из здания эвакуировали более 20 человек. В результате данного инцидента погибли два человека.

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