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Еще 7750 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 7750 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Вероника Кузьминова

Город

За сутки в Москве заразились коронавирусом 7750 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 3 декабря.

Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 625 тысяч человек. Из них активными считаются 144 тысячи человек.

Столичные врачи за сутки выписали из больниц 6849 пациентов, которые вылечились от коронавируса. Общее число победивших инфекцию москвичей выросло до 471 833 человек. Количество летальных случаев возросло до 9126.

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