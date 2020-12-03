Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 6,8 тысячи пациентов 

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За последние сутки из больниц Москвы выписали 6849 пациентов, которые вылечились от коронавируса. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число победивших инфекцию москвичей выросло до 471 833, говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что восьмой пункт сдачи плазмы крови, которая требуется пациентам с коронавирусом, открылся в Москве.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач рассказал, когда Россия может выйти на плато по COVID-19