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Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 6,8 тысячи пациентов 
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 6,8 тысячи пациентов 

Вероника Кузьминова

Город

За последние сутки из больниц Москвы выписали 6849 пациентов, которые вылечились от коронавируса. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число победивших инфекцию москвичей выросло до 471 833, говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что восьмой пункт сдачи плазмы крови, которая требуется пациентам с коронавирусом, открылся в Москве.

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