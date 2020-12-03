Горки для тюбинга закрыли на ВДНХ из-за коронавируса
С четверга, 3 декабря, на ВДНХ закрывают тюбинговые горки. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.
— С 3 декабря на территории выставки временно закрываются для гостей тюбинговые горки, — указано в релизе на сайте организации.
Причиной закрытия стала пандемия коронавируса, в условиях которой число контактов между людьми должно сокращаться. В пресс-службе добавили, что купленные билеты можно вернуть и получить назад свои деньги.
Напомним, новый зимний сезон стартовал на ВДНХ менее недели назад — 27 ноября.
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