Горки для тюбинга закрыли на ВДНХ из-за коронавируса

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

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С четверга, 3 декабря, на ВДНХ закрывают тюбинговые горки. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

— С 3 декабря на территории выставки временно закрываются для гостей тюбинговые горки, — указано в релизе на сайте организации.

Причиной закрытия стала пандемия коронавируса, в условиях которой число контактов между людьми должно сокращаться. В пресс-службе добавили, что купленные билеты можно вернуть и получить назад свои деньги.

Напомним, новый зимний сезон стартовал на ВДНХ менее недели назад — 27 ноября.

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