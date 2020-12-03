Мэра Москвы попросили разрешить работу кафе на заправках ночью

Фото: РИА Новости / Виктор Толочко

На заправках следует разрешить работу кафе в ночное время. С такой просьбой Российский топливный союз обратился к мэру Москвы Сергею Собянину.

Ранее глава столицы запретил с 13 ноября по 15 января обслуживать клиентов заведений ночью — после 23:00 до 06:00. Ограничения коснулись ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других развлекательных учреждений.

В свою очередь РТС просит мэра исключить из его указа запрет на оказание услуг общепита ночью на АЗС, где зачастую продают не только топливо, но и продукты. Более того, там нередко работают кафе: только в Москве есть по меньшей мере 300 таких заправок, отмечают в союзе.

При этом Роспотребнадзор уточнял, что АЗС не считаются местом массового скопления граждан, поскольку в здании заправки не собираются одновременно более 50 человек. Кроме того, в АЗС не проводят развлекательные мероприятия. Все это делает избыточным запрет на работу кафе на заправках в ночное время, считают в РТС. Об этом пишет РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Сети высмеяли водителя за поджог бензобака машины на заправке в Южно-Сахалинске