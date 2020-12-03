Пожарные Восточного округа Москвы посетили собачий приют

Фото: пресс-служба МЧС по ВАО

27 декабря 2020 года МЧС России исполнится 30 лет со дня образования и в честь этого сотрудники ведомства по всей России проводят благотворительную акцию «30 добрых дел».

Третий Региональный отдел противопожарной работы Управления по ВАО ГУ МЧС России по городу Москве активно проводит благотворительные акции. В системе МЧС России кинологические службы организованы в каждом регионе. Как правило, они состоят из кинологических подразделений и групп спасательных формирований. Сотрудники кинологической службы также ведут работу с владельцами собак, которые не работают в МЧС, но любят заниматься дрессировкой собак и хотят внести свой вклад в дело спасения людей. При необходимости таких добровольцев даже привлекают к поисково-спасательным работам, но только после успешного прохождения сертификационных испытаний.

— Мы надеемся, что благотворительные мероприятия не только помогут бездомным животным, но и послужит примером милосердия для других жителей округа и города, в целом. Помощь не всегда должна быть материальная, чаще большая проблема – нехватка физической силы, — рассказывает старший инспектор 3 РОНПР Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве Евгений Мальков.

Фото: пресс-служба МЧС по ВАО

Сотрудники МЧС Восточного округа посетили муниципальный приют для безнадзорных животных. Для животных привезли корма и игрушки для животных, поиграли с ними и поделились своим теплом, а ведь это так важно для собаки, у которой нет хозяев. Так важно делать добрые дела для наших четвероногих друзей, ведь собак так много, а волонтёров, несмотря на все их рвение, не хватит на всех. Посещение нашими сотрудниками приютов происходит не для" галочки", а как душевный порыв. Корм и игрушки, безусловно важны для нормального проживания собаки в приюте, но каждому важна ласка и внимание, а им -— в особенности.

— На попечении приюта находится более 3000 собак. Волонтеры здесь – частые гости и хорошие помощники в обеспечении необходимого внимания для животных. Безвозмездно совершать добрые поступки может далеко не каждый человек, но таких людей, к счастью, отнюдь немало. Мы часто навещаем бездомных животных, ведь внимание - это самое ценное, что мы можем им дать, — делится с нами старший инспектор 3 РОНПР Управления по ВАО ГУ МЧС России Дмитрий Самойлов.

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