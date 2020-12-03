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Столичная полиция задержала подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
Фото: https://pixabay.com

Столичная полиция задержала подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Судакова Карта всех событий

В подъезде одного из домов на улице Судакова столичные полицейские задержали двух женщин в возрасте от 31 до 39 лет по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили на сайте МВД России по Москве.

Полицейские обнаружили и изъяли свертки с веществом неизвестного происхождения общей массой более 120 граммов. Согласно результатам экспертизы, этим веществом оказался героин. Выяснилось, что женщины приобрели наркотик с целью дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Новой Москве полиция задержала подозреваемого в кражах 57 электрических приводов противопожарной безопасности. Им оказался 23-летний приезжий. Злоумышленник совершил кражу приводов с целью их дальнейшей реализации. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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