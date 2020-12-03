Мужчина избил молотком москвичку, перепутав ее с женой

Фото: mos.ru / Максим Денисов

На северо-западе столицы вооруженный молотком мужчина накинулся на девушку. Он принял ее за свою жену, с которой у него конфликт, рассказали правоохранители.

По данным полиции, пострадавшей оказалась 27-летняя жительница Москвы. Она спокойно разговаривала по телефону у подъезда дома на бульваре Яна Райниса, как вдруг ее атаковал неизвестный с молотком. Девушка сумела отбежать от обидчика и попросить прохожих помочь, но подозреваемый предпринял еще одну попытку напасть и только затем скрылся.

Прибывшие на место медики диагностировали пострадавшей ушибленную рану головы и отвезли ее в больницу, чтобы оказать помощь.

Вскоре стражи порядка сумели найти и задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний мужчина. На допросе он заявил, что хотел атаковать свою жену, за которую он принял незнакомую девушку.

— По данному факту дознавателем отдела МВД России по району Южное Тушино города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство», — указано в сообщении МВД Медиа.

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