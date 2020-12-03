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Парламент Молдавии одобрил сокращение полномочий избранного президента Майи Санду
Фото: flickr.com / Renew Europe

Парламент Молдавии одобрил сокращение полномочий избранного президента Майи Санду

Виктория Родимкина

В мире

Парламент Молдавии одобрил в финальном чтении законопроект о переходе Службы информации и безопасности из-под управления президента в ведение парламента. Это произошло во время заседания в четверг, 3 декабря, сообщил вице-спикер парламента Влад Батрынча.

Ранее Майя Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке «узурпации власти» в связи с тем, что поддерживающая его Партия социалистов выдвинула законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту.

— Большинство депутатов в первом чтении одобрили передачу Службы информации и безопасности под управление парламента, — сказал вице-спикер парламента.

Он отметил, что за утверждение законопроекта во втором и финальном чтении проголосовал 51 депутат.

Ранее Майя Санду назвала нечестным многомиллиардный долг Молдавии за газ перед Россией.

Выборы в Молдавии

Президентские выборы прошли в Молдавии 1 ноября. ЦИК республики признал прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог 33,33 процента. Из-за того что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября был назначен второй тур. В нем порог явки не учитывался. После обработки 100 процентов протоколов в первом туре выборов президента победила Майя Санду, которая набрала 36,12 процента голосов избирателей.

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