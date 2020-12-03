Эстония усилит ограничения из-за коронавируса

Фото: https://pixabay.com

Власти Эстонии согласовали введение дополнительных мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил Интерфакс.

Премьер-министр Юри Ратас уточнил, что принятые ранее меры не повлияли на улучшение ситуации с COVID-19 в стране. Новые ограничения вступят в силу в субботу, 5 декабря.

С этого дня организации общепита, развлекательные заведения и места публичных мероприятий смогут работать во временном диапазоне с 6 утра до 22 часов вечера.

Магазины, торговые залы и места оказания услуг смогут наполняться лишь наполовину от предусмотренной вместимости.

Численность посетителей развлекательных учреждений и общественных мероприятий не должна превышать 250 человек. А вот собрания на свежем воздухе могут одновременно включать до 500 человек при условии, что они займут не больше половины выделенной территории.

Отныне места общественного пользования не имеют права организовывать закрытые вечеринки.

Жители страны все также обязаны носить маски, соблюдать дистанцию и не собираться в группы более двух человек в общественных местах.

Так, в Эстонии за сутки выявили 451 новый случай коронавируса. Один человек скончался. Всего пандемия унесла в стране жизни 123 человек, а общее число зараженных COVID-19 превысило 13 тысяч человек.

Днем ранее страна поставила рекорд по приросту инфицированных — 524 случая, уточнили в издании.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Основную часть ограничений в Москве могут снять к середине 2021 года