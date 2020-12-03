Роскомнадзор потребовал разблокировать Instagram-аккаунт ГТРК «Ставрополье»

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Роскомнадзор потребовал от Facebook возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК «Ставрополье». Об этом пресс-служба ведомства сообщила в четверг, 3 декабря.

Ранее страница российского телеканала в популярной соцсети оказалась закрыта без объяснения причин.

В свою очередь, РКН счел произошедшее актом цензуры в отношении СМИ и назвал такие действия недопустимыми и ограничивающими свободу распространения информации.

— Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения к Instagram-аккаунту ГТРК «Ставрополье», о чем проинформировать Роскомнадзор, — указано в релизе ведомства.

Ранее стал известен размер штрафов для иностранных сайтов за цензуру российских СМИ.

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