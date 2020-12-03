Столичный суд отказал бывшей жене Абызова в иске о снятии ареста с имущества

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Столичный суд не стал удовлетворять иск бывшей жены экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Екатерина Сиротенко просила снять арест с имущества.

— В исковых требованиях Сиротенко отказано в удовлетворении, — сказали Интерфаксу в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

Агентство уточнило, что ответчиками проходят в том числе и сам Абызов, а также СК и третьи лица («Интерпромбанк» и Гагаринский отдел судебных приставов).

В октябре Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-министру об обращении в доход государства 32,5 миллиарда рублей, которые, по версии ведомства, он получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.

Дело Абызова

Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Абызов с соучастниками с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей, а затем вывел полученные средства за рубеж. Всем фигурантам уголовного дела грозит до 20 лет лишения свободы.

В середине июля 2020 года Следственный комитет России сообщил, что установил причастность Абызова к новым преступлениям.

К настоящему времени уголовное дело было раскрыто. Всего в качестве обвиняемых, включая самого экс-министра, к делу привлечены 16 человек. Четверо их них — в розыске.

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