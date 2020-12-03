Столичный суд отказал бывшей жене Абызова в иске о снятии ареста с имущества
Столичный суд не стал удовлетворять иск бывшей жены экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Екатерина Сиротенко просила снять арест с имущества.
— В исковых требованиях Сиротенко отказано в удовлетворении, — сказали Интерфаксу в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.
Агентство уточнило, что ответчиками проходят в том числе и сам Абызов, а также СК и третьи лица («Интерпромбанк» и Гагаринский отдел судебных приставов).
В октябре Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-министру об обращении в доход государства 32,5 миллиарда рублей, которые, по версии ведомства, он получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.
Дело Абызова
Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, Абызов с соучастниками с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей, а затем вывел полученные средства за рубеж. Всем фигурантам уголовного дела грозит до 20 лет лишения свободы.
В середине июля 2020 года Следственный комитет России сообщил, что установил причастность Абызова к новым преступлениям.
К настоящему времени уголовное дело было раскрыто. Всего в качестве обвиняемых, включая самого экс-министра, к делу привлечены 16 человек. Четверо их них — в розыске.
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