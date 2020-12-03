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Дептранс назвал места расположения камер, фиксирующих непристегнутых водителей
Фото: Анна Быкова

Дептранс назвал места расположения камер, фиксирующих непристегнутых водителей

Захар Чайченко

Город
ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 5Карта всех событий

Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что восемь камер, фиксирующих использование водителем телефона за рулем, а также непристегнутый ремень нарушителей во время движения, установлены в Москве.

В ведомстве уточнили, что данные камеры — это сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data могут распознать факт нарушения.

Данные видеокамеры установлены на следующих участках московских дорог: внутренняя сторона ТТК, ул. 2-я Бауманская, дом 5, строение 5; внутренняя сторона Садового кольца, напротив дома 3, строения 5 по Сухаревской площади; Северо-Восточная хорда, дом 19а, строение 4 по 1-й улице Измайловского Зверинца; Северо-Восточная хорда, напротив дом 23 по Окружному приезду; Мичуринский проспект, дом 80; Звенигородское шоссе, у дома 9 по 3-му Силикатному проезду (при движении в направлении МКАД); Проектируемый проезд №7031, ООТ «Летово», Сосенское поселение; дом 7 по направлению в центр, дом 7 по направлению в центр.

Читайте также: Водителей предупредили об ограничении движения на северо-западе Москвы

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