ЦСКА уступил «Вольфсбергу» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы

Фото: instagram.com/ pfc_cska

Столичный ЦСКА уступил австрийскому «Вольфсбергу» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Москве в четверг, 3 декабря, и завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий гостей Дарио Визингер.

ЦСКА с тремя очками занимает последнее место в группе и лишился шансов на место в плей-офф Лиги Европа. Команда Виктора Гончаренко пока не одержала ни одной победы в турнире.

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