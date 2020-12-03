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ЦСКА уступил «Вольфсбергу» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы
Фото: instagram.com/ pfc_cska

ЦСКА уступил «Вольфсбергу» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы

Кирилл Николаев

Спорт

Столичный ЦСКА уступил австрийскому «Вольфсбергу» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Москве в четверг, 3 декабря, и завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий гостей Дарио Визингер.

ЦСКА с тремя очками занимает последнее место в группе и лишился шансов на место в плей-офф Лиги Европа. Команда Виктора Гончаренко пока не одержала ни одной победы в турнире.

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