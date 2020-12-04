Генконсульство РФ в Нью-Йорке закроется на десять дней на карантин

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Генеральное консульство России в Нью-Йорке закроется на карантин с пятницы, 4 декабря, на 10 дней. Об этом сказано в сообщении генконсульства в соцсети Twitter.

— В связи с обострением эпидемиологической обстановки генконсульство России в Нью-Йорке будет закрыто на карантин с 4 по 14 декабря включительно. Посетители, ранее записанные на прием в указанные сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы генконсульства, — говорится в сообщении.

В связи с обострением эпидемиологической обстановки Генконсульство России в Нью-Йорке будет закрыто на карантин с 4 по 14 декабря включительно.

Посетители, ранее записанные на прием в указанные сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы Генконсульства. pic.twitter.com/3FK7KRBeGj — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) December 3, 2020

Представитель генконсульства Алексей Топольский отметил, что всех посетителей, которые записаны на прием, оперативно оповестят о возобновлении работы.

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