Более 65 миллионов человек в мире заразились COVID-19

Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило в пятницу, 4 декабря, 65 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Так, число зараженных коронавирусом в мире составляет 65 016 336 человек, скончались 1 502 728 пациентов, вылечились 41 705 009 заразившихся.

Наибольшее количество заражений зафиксировано в США — 14 086 016 человек, там умерли 275 550 человек, выздоровели 5 322 128 пациентов. Далее по числу заражений идет Индия с 9 534 964 выявленными случаями заражения, 138 648 летальными исходами и 8 973 373 вылечившимися. Третье место занимает Бразилия, где заразились COVID-19 6 436 650 граждан, скончались 174 515 человек, выздоровели — 5 759 294.

Россия находится на четвертой строчке по числу случаев инфицирования коронавирусом, в стране зарегистрировано 2 375 546 случаев заражения, вылечился 1 859 851 человек, умерли 41 607 пациентов.

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